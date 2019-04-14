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Marvel покажет в заключительных «Мстителях» посмертное камео Стэна Ли

В Newsweek появилась информация о том, что вселенная Marvel покажет в заключительных «Мстителях» посмертное камео создателя комиксов Стэна Ли. Об этом журналистам рассказал один из режиссеров картины Джо Руссо.

Marvel покажет в заключительных «Мстителях» посмертное камео Стэна Ли


Поклонники Marvel смогут насладиться образом Стэна Ли в заключительной серии легендарного фильма. Как отметил Джо Руссо, он сам вырос на мультфильмах о любимом Человеке-пауке, которого озвучил создатель комиксов. Режиссер не признался, в каком качестве зрители смогут увидеть умершего Стэна Ли в заключительной ленте франшизы. Но он отметил, что вся команда несколько месяцев подряд размышляла о том, каким образом можно внедрить камео создателя комиксов в основной сюжет «Мстителей».

Marvel покажет в заключительных «Мстителях» посмертное камео Стэна Ли


Сердце 95-летнего Стэна Ли перестало биться в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе. Поклонники полюбили сценариста за то, что благодаря ему мир узнал Железного Человека, Человека-паука и Невероятного Халка.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:54

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