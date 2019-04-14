Эксперты назвали диеты, которые могут нести опасность для здоровья людей
В преддверии лета многие задумались над тем, как выглядит их тело после зимы и начали стремительно сбрасывать лишний вес. Эксперты назвали диеты, которые могут нести опасность для здоровья людей. Поэтому перед тем, как предпринимать необдуманные действия, нужно тщательно изучить информацию о похудении.
Опасной эксперты считают диету, основанную на протеиновых коктейлях, так как белковые напитки способны менять микрофлору кишечника и вызывать вздутие. Некоторые люди для достижения быстрого эффекта пытаются голодать. Но этот метод вызывает обратный эффект, так как активируются защитные механизмы организма и замедляется обмен веществ. Вначале человек действительно стремительно теряет вес, но потом он восстановится и станет даже больше, чем был до голодания.
Эксперты утверждают, что опасность для здоровья человека несут различные чаи для похудения, так как они провоцируют развитие многих болезней. Кроме этого, осторожно следует относиться к способам очищения, которые рекламируют звезды шоу-бизнеса. Врачи предупреждают, что эти методы могут навредить человеку, ведь каждый организм индивидуален и требует особого подхода.
Монодиету и кетоновую диету специалисты советуют обходить стороной. Первая приводит к нарушению обмена веществ, а вторая – ухудшает гормональный фон. Люди, которые придерживаются диеты ХГЧ, страдают от нарушения работы внутренних органов и выпадения волос.
Опасной эксперты считают диету, основанную на протеиновых коктейлях, так как белковые напитки способны менять микрофлору кишечника и вызывать вздутие. Некоторые люди для достижения быстрого эффекта пытаются голодать. Но этот метод вызывает обратный эффект, так как активируются защитные механизмы организма и замедляется обмен веществ. Вначале человек действительно стремительно теряет вес, но потом он восстановится и станет даже больше, чем был до голодания.
Эксперты утверждают, что опасность для здоровья человека несут различные чаи для похудения, так как они провоцируют развитие многих болезней. Кроме этого, осторожно следует относиться к способам очищения, которые рекламируют звезды шоу-бизнеса. Врачи предупреждают, что эти методы могут навредить человеку, ведь каждый организм индивидуален и требует особого подхода.
Монодиету и кетоновую диету специалисты советуют обходить стороной. Первая приводит к нарушению обмена веществ, а вторая – ухудшает гормональный фон. Люди, которые придерживаются диеты ХГЧ, страдают от нарушения работы внутренних органов и выпадения волос.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:37