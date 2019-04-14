Эксперты назвали диеты, которые могут нести опасность для здоровья людей





Опасной эксперты считают диету, основанную на протеиновых коктейлях, так как белковые напитки способны менять микрофлору кишечника и вызывать вздутие. Некоторые люди для достижения быстрого эффекта пытаются голодать. Но этот метод вызывает обратный эффект, так как активируются защитные механизмы организма и замедляется обмен веществ. Вначале человек действительно стремительно теряет вес, но потом он восстановится и станет даже больше, чем был до голодания.Эксперты утверждают, что опасность для здоровья человека несут различные чаи для похудения, так как они провоцируют развитие многих болезней. Кроме этого, осторожно следует относиться к способам очищения, которые рекламируют звезды шоу-бизнеса. Врачи предупреждают, что эти методы могут навредить человеку, ведь каждый организм индивидуален и требует особого подхода.Монодиету и кетоновую диету специалисты советуют обходить стороной. Первая приводит к нарушению обмена веществ, а вторая – ухудшает гормональный фон. Люди, которые придерживаются диеты ХГЧ, страдают от нарушения работы внутренних органов и выпадения волос.