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Диетологи назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина

Как отмечают диетологи, диагноз “инсулинорезистентность” является модным в современном мире, в связи с чем врачи требуют отказа от фруктов и молока. Эксперты раскрыли полный список продуктов, разрешенных при данной проблеме.
Диетологи назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина

В современности многие люди получают диагноз “инсулинорезистентность”, в связи с чем придерживаются специальной диеты, исключающей многие распространенные продукты. При данном диагнозе ткани человека плохо восприимчивы к вырабатываемому организмом человека инсулину. Диетологи рассказали, что данное состояние является предвестником диабета 2 типа. Однако для назначения лечения пациенту необходимо сдать анализы, например, глюкозы крови натощак, гликированного гемоглобина, а также ОГТТ с 75 г глюкозы. Уже после получения результатов врач может сообщить о проблеме.

В случае подтверждения наличия проблемы с уровнем инсулина лечащий врач может назначить специальную диету с исключением быстрых углеводов. Однако даже при этом допускаются фрукты в умеренном количестве, а подсчет хлебных единиц или ограничение количества пищи ведется в зависимости от особенностей организма. Эксперты советуют придерживаться требования приема пищи в одно и то же время.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:19

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