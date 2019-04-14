Диетологи назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина





В современности многие люди получают диагноз “инсулинорезистентность”, в связи с чем придерживаются специальной диеты, исключающей многие распространенные продукты. При данном диагнозе ткани человека плохо восприимчивы к вырабатываемому организмом человека инсулину. Диетологи рассказали, что данное состояние является предвестником диабета 2 типа. Однако для назначения лечения пациенту необходимо сдать анализы, например, глюкозы крови натощак, гликированного гемоглобина, а также ОГТТ с 75 г глюкозы. Уже после получения результатов врач может сообщить о проблеме.В случае подтверждения наличия проблемы с уровнем инсулина лечащий врач может назначить специальную диету с исключением быстрых углеводов. Однако даже при этом допускаются фрукты в умеренном количестве, а подсчет хлебных единиц или ограничение количества пищи ведется в зависимости от особенностей организма. Эксперты советуют придерживаться требования приема пищи в одно и то же время.