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Эксперты развенчали миф о том, что противогололедные реагенты якобы вызывают рак

В рамках прошедшего в Мосгордуме с подачи фракции КПРФ круглого стола столичные ученые, медики иурбанисты обсудили применение противогололедных материалов на улицах Москвы. Отмечается, что такие материалы были ошибочно названы причиной возникновения онкологических заболеваний в мегаполисе.

О раке и противогололедных реагентах в Москве заговорили по следам публикации в СМИ заявления профессора пульмонологии Александра Чучалина, который рассказал о росте числа онкологических заболеваний в городе. Ряд активистов неправильно интерпретировал слова эксперта, посчитав, что причиной тенденции стали противогололедные реагенты, хотя сам профессор такой параллели в своем заявлении не проводил.
Эксперты развенчали миф о том, что противогололедные реагенты якобы вызывают рак

По словам главного пульмонолога Москвы Андрея Белевского, никакой катастрофы с якобы ростом заболеваний дыхательной системы в Москве нет. Реагенты не имеют никакого отношения к росту числа раковых заболеваний. Статистический рост связан с внедрением в мегаполисе программы по ранней диагностике таких недугов.

В своем комментарии в рамках работы круглого стола в Мосгордуме эксперт подчеркнул, что аллергия на «тающий снег» объясняется не применением реагентов, а активизацией грибковых спор. Они за зиму размножаются в листве и почве и приводят к появлению аллергических ринитов. При этом такие риниты являются проблемой во многих странах мира, даже в тех, где нет снега и, соответственно, не применяются противогололедные материалы. Корень проблемы кроется в накоплении генетических изменений у человека, — заявил Андрей Белевский.

На круглом столе выступил и начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по г. Москве Алексей Худобородов. По его словам, ведомство неоднократно проводило исследования применяемых на столичных улицах противогололедных реагентов. Все эти вещества оказались безопасными с точки зрения всевозможных факторов: от токсикологии до радиации. Как отметил господин Худобородов, проблемой является гололед, а не реагенты. Люди стали чаще жаловаться на их отсутствие, а не на сами противогололедные материалы.



 
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Наука
Добавил: Роман Сегодня, 17:25

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