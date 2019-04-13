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Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать информацию

Мозг, как выяснили специалисты Национального института неврологических расстройств и инсульта США, эффективнее запоминает информацию во время отдыха после усиленной работы. Лучше усвоить любые навыки помогают короткие перерывы в учебе.
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать информацию

Ученые провели исследование с участием здоровых людей и пациентов, перенесших инсульт. Добровольцы выполняли одинаковые несложные задачи, например, печатали на клавиатуре с помощью левой руки цифры, появляющиеся на мониторе. В это время специалисты измеряли активность мозга тестируемых. Результаты эксперимента удивили исследователей. У всех добровольцев наблюдалось повышение производительности не при выполнении заданий, а во время короткого отдыха. Ученые сделали вывод, что мозг лучше обрабатывает и усваивает новые знания в перерывах между практическими занятиями.

Эксперты советуют людям, желающим обучиться чему-то новому, к примеру, игре на музыкальном инструменте, делать паузы в работе. Аналогично следует поступать и пациентам, которые проходят реабилитацию после инсульта и заново осваивают утраченные навыки.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Вчера, 23:06

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