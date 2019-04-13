Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать информацию





Ученые провели исследование с участием здоровых людей и пациентов, перенесших инсульт. Добровольцы выполняли одинаковые несложные задачи, например, печатали на клавиатуре с помощью левой руки цифры, появляющиеся на мониторе. В это время специалисты измеряли активность мозга тестируемых. Результаты эксперимента удивили исследователей. У всех добровольцев наблюдалось повышение производительности не при выполнении заданий, а во время короткого отдыха. Ученые сделали вывод, что мозг лучше обрабатывает и усваивает новые знания в перерывах между практическими занятиями.Эксперты советуют людям, желающим обучиться чему-то новому, к примеру, игре на музыкальном инструменте, делать паузы в работе. Аналогично следует поступать и пациентам, которые проходят реабилитацию после инсульта и заново осваивают утраченные навыки.