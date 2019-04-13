Французские ученые обнаружили в составе бытовой химии опасные для людей канцерогены
Французские ученые провели исследование, позволившее обнаружить в составе бытовой химии опасные для здоровья людей вещества. Речь идет о канцерогенах и изотиазолинонах, вызывающих аллергические реакции и ряд заболеваний.
Ученые провели новое исследование, спонсором которого стала Ассоциация защиты французских потребителей. В ходе эксперимента удалось изучить 60 образцов бытовых чистящих химических средств, считающихся самыми популярными. В данных товарах содержатся вещества, которые загрязняют окружающую среду и негативно воздействуют на самочувствие человека.
Летучие органические соединения, в том числе и канцерогенные, могут представлять меньшую угрозу для здоровья людей, если следовать инструкциям по применению и хранению чистящих средств промышленного производства. Эксперты советуют быть внимательными к пиктограммам, имеющимся на упаковках бытовой химии.
Некоторые вещества имеют большую концентрацию и, во время неправильного использования, могут стать причиной раздражения на коже или ожога. Такие продукты, как правило, большинство производителей помечают значком в виде восклицательного знака, - подытожили специалисты.
Ученые провели новое исследование, спонсором которого стала Ассоциация защиты французских потребителей. В ходе эксперимента удалось изучить 60 образцов бытовых чистящих химических средств, считающихся самыми популярными. В данных товарах содержатся вещества, которые загрязняют окружающую среду и негативно воздействуют на самочувствие человека.
Летучие органические соединения, в том числе и канцерогенные, могут представлять меньшую угрозу для здоровья людей, если следовать инструкциям по применению и хранению чистящих средств промышленного производства. Эксперты советуют быть внимательными к пиктограммам, имеющимся на упаковках бытовой химии.
Некоторые вещества имеют большую концентрацию и, во время неправильного использования, могут стать причиной раздражения на коже или ожога. Такие продукты, как правило, большинство производителей помечают значком в виде восклицательного знака, - подытожили специалисты.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:47