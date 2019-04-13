Французские ученые обнаружили в составе бытовой химии опасные для людей канцерогены





Ученые провели новое исследование, спонсором которого стала Ассоциация защиты французских потребителей. В ходе эксперимента удалось изучить 60 образцов бытовых чистящих химических средств, считающихся самыми популярными. В данных товарах содержатся вещества, которые загрязняют окружающую среду и негативно воздействуют на самочувствие человека.Летучие органические соединения, в том числе и канцерогенные, могут представлять меньшую угрозу для здоровья людей, если следовать инструкциям по применению и хранению чистящих средств промышленного производства. Эксперты советуют быть внимательными к пиктограммам, имеющимся на упаковках бытовой химии.Некоторые вещества имеют большую концентрацию и, во время неправильного использования, могут стать причиной раздражения на коже или ожога. Такие продукты, как правило, большинство производителей помечают значком в виде восклицательного знака, - подытожили специалисты.