Врачи рассказали о болезнях, которые мешают людям высыпаться





В случае, если человек спит более семи часов, но после пробуждения ощущает усталость, у него могут диагностировать ряд серьезных заболеваний. Одной из причин может быть синдром обструктивного апноэ сна. У пациентов, которые страдают от тяжелых форм этого заболевания, за ночь до 500 раз могут перекрываться дыхательные пути. Некоторые люди страдают от храпа или скрипа зубов во сне, поэтому не могут полноценно выспаться.Также причиной хронической усталости после продолжительного сна может стать синдром беспокойных ног. Есть люди, которые во время отдыха непроизвольно двигают конечностями. Многие из таких пациентов на утро ощущают странные ощущения и боль в ногах. В 15% случаев данный синдром приводит к развитию бессонницы.Некоторые люди страдают от лунатизма и не могут восстановить свои силы ночью, так как находятся в движении и делают необдуманные поступки. В этом случае крайне важно обратиться за консультацией к врачу, так как человек способен в бессознательном состоянии навредить себе. Игнорировать симптомы усталости после сна нельзя, потому что они могут иметь необратимые последствия. Если пациент не сможет восстанавливать силы во время отдыха, то у него может ухудшиться зрение, возникнут гормональные нарушения и лишний вес, пострадает сердечно-сосудистая система.