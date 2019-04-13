Компания LG представила первый телевизор с прозрачным OLED-дисплеем





Прототипы с прозрачными дисплеями корейские разработчики продемонстрировали на мероприятии CES-2019. Представленные на январской выставке устройства, созданные на базе органических светодиодов, являлись единичными образцами, а новой модели LG присвоили серийный номер — 55EW5F.Разработчики рассказали, что габаритные экраны для телевизоров с аппаратов до 80 дюймов наделят 40% прозрачности, а дисплеи, предназначающиеся для небольших девайсов, получат 45% прозрачности. Не исключено, что инновационные панели от LG станут сенсорными. Остальные характеристики новинки, как и дату выхода телевизоров с прозрачными дисплеями и их приблизительную цену представители компании пока не раскрыли.