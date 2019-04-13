АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы причины и симптомы социального тревожного расстройства
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Ученые: Избавиться от запаха пота поможет раствор на основе цинка

В ходе проведения конференции ECCMID 2019, которая состоялась в Нидерландах, ученые заявили, что избавиться от запаха пота поможет специальный раствор на основе цинка. Исследователям удалось доказать эффективность нового средства, проведя предварительный эксперимент с добровольцами.
Ученые: Избавиться от запаха пота поможет раствор на основе цинка


В раствор, которые ученые презентовали во время ECCMID 2019, вошла окись цинка. По словам специалистов, по своей сути пот человека не обладает каким-либо запахом. Плохой «аромат» исходит от продуктов жизнедеятельности микробов, присутствующих на коже. Дезодоранты способны с ними бороться, но они меняют микрофлору. Кроме этого, кожа после их применения становится уязвимой для различного рода воспалений.

Эксперимент, проведенный учеными, показал, что добровольцы оказались довольны изобретенным раствором. Продукт, созданный на основе оксида цинка, широко используется в различных сферах как дезинфицирующее средство. Участники эксперимента подтвердили, что он эффективно устранил неприятный запах. При этом, в растворе нет каких-либо ароматических добавок, но он способен уничтожить микробы в области подмышек.

Результаты, полученные учеными, заинтересовали разработчиков компании Colgate-Palmolive. Возможно, самый крупный производитель косметических и гигиенических средств в мире создаст продукт на основе раствора оксида цинка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из старой советской пушки сделали новое
Компания LG представила первый
55-летняя певица Азиза впервые выходит
Пиар-директор Юлии Началовой сообщила,
Bloomberg: В Москве можно заработать на
В NASA сообщили о появлении необычного
Максим Фадеев разрушил мечту Ольги
В России серийно начнут производить
Иосиф Пригожин рассказал, как его и
Дядя Меган Маркл показал детские
Ученые: Избавиться от запаха пота
Глава OnePlus: Гибкие экраны в
Айза Анохина показала фото с прикрытой
Составлена тройка лучших универсалов в
Алена Краснова уговорила Никиту
Диетологи составили рейтинг самых
Дмитрий Маликов поделился с
Жителя России наградили в Китае за
Кейт Миддлтон изменила стиль, чтобы
Врач-сомнолог объяснил, почему сон под
Стала известна примерная стоимость
Представлен список любовных побед Гарри
Компания Chevrolet официально
Названы причины и симптомы социального
Во время поцелуя с Катей Кищук Ольге
Владимир Путин пообещал помогать
Ученые считают, что игры способны
«Дом-2»: В Сети появились сведения, что
Спорткар Lamborghini Huracan
Ученые: Крысы способны сопереживать
Просмотреть все новости