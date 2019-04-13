Ученые: Избавиться от запаха пота поможет раствор на основе цинка





В раствор, которые ученые презентовали во время ECCMID 2019, вошла окись цинка. По словам специалистов, по своей сути пот человека не обладает каким-либо запахом. Плохой «аромат» исходит от продуктов жизнедеятельности микробов, присутствующих на коже. Дезодоранты способны с ними бороться, но они меняют микрофлору. Кроме этого, кожа после их применения становится уязвимой для различного рода воспалений.Эксперимент, проведенный учеными, показал, что добровольцы оказались довольны изобретенным раствором. Продукт, созданный на основе оксида цинка, широко используется в различных сферах как дезинфицирующее средство. Участники эксперимента подтвердили, что он эффективно устранил неприятный запах. При этом, в растворе нет каких-либо ароматических добавок, но он способен уничтожить микробы в области подмышек.Результаты, полученные учеными, заинтересовали разработчиков компании Colgate-Palmolive. Возможно, самый крупный производитель косметических и гигиенических средств в мире создаст продукт на основе раствора оксида цинка.