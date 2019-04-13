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Диетологи составили рейтинг самых полезных продуктов

Каждый день нужно включать в рацион продукты богатые витаминами и другими необходимыми организму веществами. То, что мы едим, напрямую влияет на наше здоровье. Европейская ассоциация диетологов и гастроэнтерологов составила рейтинг из десяти наиболее полезных продуктов питания.
Диетологи составили рейтинг самых полезных продуктов

Из массы полезных веществ в помидорах диетологи выделили антиоксидант ликопина, клетчатку и калий. Эти вещества препятствуют развитию раковых образований сразу нескольких видов. Также помидоры снижают давление и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Овсянка - богатый источник белка, витаминов и микроэлементов. Как и помидоры способствует нормализации артериального давления. На пищеварительную систему оказывает очищающее от токсинов действие.

Киви ускоряет обмен веществ в организме. Является источником витаминов А,С и Е. В маленьких семечках киви находятся омега-3 кислоты. Этот фрукт поможет тем, кто следит за своей фигурой. В винограде, отмечают специалисты, находится около 150 различных ценных для человека соединений. Красные сорта обладают антиканцерогенными свойствами, снижают вероятность образования тромбов.

Употребление в пищу морепродуктов укрепляет стенки сосудов, снижает холестерин.

Брокколи полезна для всей пищеварительной системы, включая желудочно-кишечный тракт и печень. Так же витамин С и белки из брокколи нормализуют метаболизм и восстанавливают нервную систему. Авокадо нормализует сахар, оздоравливает сосудистую систему при регулярном потреблении. Богато витамином В и антиоксидантами.

Диетологи также советуют съедать не меньше 4 штук яиц в неделю. Кальций и лецитин в них обладают омолаживающим эффектом. Чеснок полезен при повышенном холестерине и нарушении микрофлоры. Снижает холестерин и оливковое масло, а также ускоряет метаболизм. Богато мононасыщенными жирными кислотами.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:30

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