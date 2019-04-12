Специалисты рассказали, как и где можно приобрести метеорит
Специалисты сайта «Авито» рассказали, как, где и за сколько можно приобрести метеорит. По данным аналитиков, за прошедшие семь лет россиянам удалось купить таких «звездных» продуктов на сумму 5,5 миллионов рублей.
Самый дорогой метеорит позволил себе житель Казани. Речь идет о космическом объекте стоимостью в 2000 000 рублей. На сайте встречаются объявления о продаже осколков Липецкого и Челябинского метеоритов, различных поделок и предметов, изготовленных с использованием «небесных» тел.
Эксперты выяснили: лидирующими городами по реализации метеоритов являются Санкт-Петербург, Челябинск и российская столица, где стоимость варьируется от 100 000 до 10 000 000 рублей. Космические объекты пользуются спросом: в 2012-м был выставлен на продажу первый образец, потом – еще четыре. Средняя стоимость – 477 000 рублей. С того времени интерес к необычному товару увеличился, а цена, наоборот, упала. В 2019 году метеорит можно купить от 2000 рублей.
Как сообщили журналистам представители «Авито», всего удалось продать 172 космических объекта. За прошедшие семь лет общая стоимость составила около 5,5 миллионов рублей, средняя – 32 000. Рынок был буквально взорван в 2013 году, когда в зоне Челябинска упал метеорит.
В Подмосковье потенциальным покупателям и любителям паранормальных явлений предлагают «фрагмент космического тела», найденного в «аномальной зоне Калужской области». По описанию продавца, тело способно периодически «плакать», что видно по «оранжевому следу».
Самый дорогой метеорит позволил себе житель Казани. Речь идет о космическом объекте стоимостью в 2000 000 рублей. На сайте встречаются объявления о продаже осколков Липецкого и Челябинского метеоритов, различных поделок и предметов, изготовленных с использованием «небесных» тел.
Эксперты выяснили: лидирующими городами по реализации метеоритов являются Санкт-Петербург, Челябинск и российская столица, где стоимость варьируется от 100 000 до 10 000 000 рублей. Космические объекты пользуются спросом: в 2012-м был выставлен на продажу первый образец, потом – еще четыре. Средняя стоимость – 477 000 рублей. С того времени интерес к необычному товару увеличился, а цена, наоборот, упала. В 2019 году метеорит можно купить от 2000 рублей.
Как сообщили журналистам представители «Авито», всего удалось продать 172 космических объекта. За прошедшие семь лет общая стоимость составила около 5,5 миллионов рублей, средняя – 32 000. Рынок был буквально взорван в 2013 году, когда в зоне Челябинска упал метеорит.
В Подмосковье потенциальным покупателям и любителям паранормальных явлений предлагают «фрагмент космического тела», найденного в «аномальной зоне Калужской области». По описанию продавца, тело способно периодически «плакать», что видно по «оранжевому следу».
Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:33