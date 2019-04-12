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Специалисты рассказали, как и где можно приобрести метеорит

Специалисты сайта «Авито» рассказали, как, где и за сколько можно приобрести метеорит. По данным аналитиков, за прошедшие семь лет россиянам удалось купить таких «звездных» продуктов на сумму 5,5 миллионов рублей.

Специалисты рассказали, как и где можно приобрести метеорит

Самый дорогой метеорит позволил себе житель Казани. Речь идет о космическом объекте стоимостью в 2000 000 рублей. На сайте встречаются объявления о продаже осколков Липецкого и Челябинского метеоритов, различных поделок и предметов, изготовленных с использованием «небесных» тел.

Эксперты выяснили: лидирующими городами по реализации метеоритов являются Санкт-Петербург, Челябинск и российская столица, где стоимость варьируется от 100 000 до 10 000 000 рублей. Космические объекты пользуются спросом: в 2012-м был выставлен на продажу первый образец, потом – еще четыре. Средняя стоимость – 477 000 рублей. С того времени интерес к необычному товару увеличился, а цена, наоборот, упала. В 2019 году метеорит можно купить от 2000 рублей.
Специалисты рассказали, как и где можно приобрести метеорит

Как сообщили журналистам представители «Авито», всего удалось продать 172 космических объекта. За прошедшие семь лет общая стоимость составила около 5,5 миллионов рублей, средняя – 32 000. Рынок был буквально взорван в 2013 году, когда в зоне Челябинска упал метеорит.
В Подмосковье потенциальным покупателям и любителям паранормальных явлений предлагают «фрагмент космического тела», найденного в «аномальной зоне Калужской области». По описанию продавца, тело способно периодически «плакать», что видно по «оранжевому следу».



 
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Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:33

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