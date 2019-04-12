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Российские ученые обнаружили новые доказательства существования жизни на Венере

Российские ученые смогли обнаружить новые доказательства существования жизни на Венере. В Институте космических исследований РАН и Институте катализа имени Г. Борескова Сибирского отделения РАН проанализировали панорамные снимки поверхности планеты и выявили медленно движущиеся объекты, имеющие устойчивую структуру.

Российские ученые обнаружили новые доказательства существования жизни на Венере

Новая обработка снимков Венеры, полученных в 75-82 годах советскими устройствами, позволила экспертам предположить, что на соседней планете есть форма жизни, в основе которой – неизвестные ранее биохимические принципы.

Исследователи различили на фото объекты, чьи очертания похожи на стебель, ящерицу, гриб, скорпиона. Всего было обнаружено 18 таких существ, обладающих реальными размерами и меняющих свое местоположение.

По словам авторов исследования, гипотетические существа перемещаются самостоятельно. Скорость ветра на поверхности не достаточна для этого. Интересно, что «объекты» попадают в объективы только спустя какое-то время. Это может говорить о том, что «существа» были засыпаны грунтом из-за приземления аппарата.

Леонид Ксаннфомалити первым обнаружил признаки жизни на фото, сделанных с помощью «Венеры-9», «Венеры-10», «Венеры-13» и «Венеры-14», в 2012 году. В тот момент аргументы планетолога были приняты научным сообществом негативно. Многие заявили, что загадочные объекты на снимках получились из-за перекодировки сигнала.
Российские ученые обнаружили новые доказательства существования жизни на Венере

Отечественные ученые полагают, что жизнь на соседней планете не обязательно должна быть такой, как на Голубой планете. Условия, которые необходимы для ее зарождения, могут отличаться от земных. Венера с давлением в 90 бар и среднегодовой температурой около 460 градусов по Цельсию может быть обитаемой, - сделали вывод астрономы.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:45

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