Российские ученые обнаружили новые доказательства существования жизни на Венере
Российские ученые смогли обнаружить новые доказательства существования жизни на Венере. В Институте космических исследований РАН и Институте катализа имени Г. Борескова Сибирского отделения РАН проанализировали панорамные снимки поверхности планеты и выявили медленно движущиеся объекты, имеющие устойчивую структуру.
Новая обработка снимков Венеры, полученных в 75-82 годах советскими устройствами, позволила экспертам предположить, что на соседней планете есть форма жизни, в основе которой – неизвестные ранее биохимические принципы.
Исследователи различили на фото объекты, чьи очертания похожи на стебель, ящерицу, гриб, скорпиона. Всего было обнаружено 18 таких существ, обладающих реальными размерами и меняющих свое местоположение.
По словам авторов исследования, гипотетические существа перемещаются самостоятельно. Скорость ветра на поверхности не достаточна для этого. Интересно, что «объекты» попадают в объективы только спустя какое-то время. Это может говорить о том, что «существа» были засыпаны грунтом из-за приземления аппарата.
Леонид Ксаннфомалити первым обнаружил признаки жизни на фото, сделанных с помощью «Венеры-9», «Венеры-10», «Венеры-13» и «Венеры-14», в 2012 году. В тот момент аргументы планетолога были приняты научным сообществом негативно. Многие заявили, что загадочные объекты на снимках получились из-за перекодировки сигнала.
Отечественные ученые полагают, что жизнь на соседней планете не обязательно должна быть такой, как на Голубой планете. Условия, которые необходимы для ее зарождения, могут отличаться от земных. Венера с давлением в 90 бар и среднегодовой температурой около 460 градусов по Цельсию может быть обитаемой, - сделали вывод астрономы.
Новая обработка снимков Венеры, полученных в 75-82 годах советскими устройствами, позволила экспертам предположить, что на соседней планете есть форма жизни, в основе которой – неизвестные ранее биохимические принципы.
Исследователи различили на фото объекты, чьи очертания похожи на стебель, ящерицу, гриб, скорпиона. Всего было обнаружено 18 таких существ, обладающих реальными размерами и меняющих свое местоположение.
По словам авторов исследования, гипотетические существа перемещаются самостоятельно. Скорость ветра на поверхности не достаточна для этого. Интересно, что «объекты» попадают в объективы только спустя какое-то время. Это может говорить о том, что «существа» были засыпаны грунтом из-за приземления аппарата.
Леонид Ксаннфомалити первым обнаружил признаки жизни на фото, сделанных с помощью «Венеры-9», «Венеры-10», «Венеры-13» и «Венеры-14», в 2012 году. В тот момент аргументы планетолога были приняты научным сообществом негативно. Многие заявили, что загадочные объекты на снимках получились из-за перекодировки сигнала.
Отечественные ученые полагают, что жизнь на соседней планете не обязательно должна быть такой, как на Голубой планете. Условия, которые необходимы для ее зарождения, могут отличаться от земных. Венера с давлением в 90 бар и среднегодовой температурой около 460 градусов по Цельсию может быть обитаемой, - сделали вывод астрономы.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:45