В Роструде заявили об увеличении зарплат в России





В 2018 году была зафиксирована самая высокая заработная плата с 2012 года. В октябре Максим Топилин представил «беспрецедентные темпы» увеличения дохода более чем на 10%. Тогда экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко раскритиковала формальный подход к статистике.В начале текущего месяца Министерство экономического развития Российской Федерации сделало ниже свой прогноз о заработных платах. Они станут больше на 1,1%, а не на заявленные 1,4%, передает интернет-издание ТАСС.Федеральная служба государственной статистики предоставила вниманию информацию, что реальные зарплаты уменьшились на 0,2%. Данная тенденция наблюдается уже 5-й год подряд.