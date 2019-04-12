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В Роструде заявили об увеличении зарплат в России

По итогам прошлого года в России увеличились заработные платы на 6,8%. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
В Роструде заявили об увеличении зарплат в России

В 2018 году была зафиксирована самая высокая заработная плата с 2012 года. В октябре Максим Топилин представил «беспрецедентные темпы» увеличения дохода более чем на 10%. Тогда экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко раскритиковала формальный подход к статистике.

В начале текущего месяца Министерство экономического развития Российской Федерации сделало ниже свой прогноз о заработных платах. Они станут больше на 1,1%, а не на заявленные 1,4%, передает интернет-издание ТАСС.

Федеральная служба государственной статистики предоставила вниманию информацию, что реальные зарплаты уменьшились на 0,2%. Данная тенденция наблюдается уже 5-й год подряд.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:34

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