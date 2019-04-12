Сергей Белоголовцев пожаловался, что участие в КВН “перечеркивает” другие его заслуги

“Глупый мальчишка на толстых ножках. Зачем ты участвовал в 5 выпусках программы с ветхим названием КВН?” - обратился к себе же Белоголовцев.

“Ты - непрофессионал. Ты квнщик! Квнщик! Квнщик!” - обратился к себе Белоголовцев.

Артист рассказал, что после этого многие “заслуги” оказались ненужными: притворяться мертвым перед быком в “Больших гонках”, предпоследнее место в “Звезды в цирке”, участие в программах “ДНК” и “Пусть говорят”. Не забыл он и об кино-дебютах, а также сериале “33 квадратных метра”, который бил рекорды.Многие фанаты принялись поддерживать звезду и хвалить за заслуги. Талант, выразили свое мнение большинство, у Сергея Белоголовцева есть, поэтому ему не стоит переживать по поводу критики.