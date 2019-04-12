Названы главные риски самодиагностики





Первым в данном перечне стал неправильный диагноз. Иногда разные заболевания имеют одинаковые симптомы. К примеру, чувство жажды может свидетельствовать как о сахарном диабете, так и об обезвоживании организма. За ним следует пропущенная болезнь. Некоторые признаки связаны с психологическим состоянием, а самовнушение заставит поверить в наличие недуга. Третий риск самодиагностики чрезмерное употребление аспирина, что может привести к кровотечению желудка.Часто люди прекращают принимать назначенные врачом лекарственные препараты, так как считают, что уже здоровы. Однако это может стать причиной тяжелых осложнений. Организм человека станет устойчивым к антибиотику, если принимать один и тот же при разных инфекциях, а препараты от головной боли или лихорадки без рецепта принесут больше вреда, нежели пользы.При любых недомоганиях эксперты настоятельно рекомендуют обращаться в медучреждения, ведь из-за самостоятельного определения диагноза последствия могут быть катастрофическими.