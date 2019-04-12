АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкая пенсия уменьшает продолжительность жизни
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

Названы главные риски самодиагностики

В современном мире каждый человек может самостоятельно определить, чем он болен, найдя похожие симптомы в поисковой системе Google. Специалисты провели исследование, благодаря которому назвали главные риски самодиагностики.
Названы главные риски самодиагностики

Первым в данном перечне стал неправильный диагноз. Иногда разные заболевания имеют одинаковые симптомы. К примеру, чувство жажды может свидетельствовать как о сахарном диабете, так и об обезвоживании организма. За ним следует пропущенная болезнь. Некоторые признаки связаны с психологическим состоянием, а самовнушение заставит поверить в наличие недуга. Третий риск самодиагностики чрезмерное употребление аспирина, что может привести к кровотечению желудка.

Часто люди прекращают принимать назначенные врачом лекарственные препараты, так как считают, что уже здоровы. Однако это может стать причиной тяжелых осложнений. Организм человека станет устойчивым к антибиотику, если принимать один и тот же при разных инфекциях, а препараты от головной боли или лихорадки без рецепта принесут больше вреда, нежели пользы.

При любых недомоганиях эксперты настоятельно рекомендуют обращаться в медучреждения, ведь из-за самостоятельного определения диагноза последствия могут быть катастрофическими.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цымбалюк-Романовская объяснила связь
Элтон Джон потерял возможность ходить
Анастасия Лисова опубликовала
Ксения Собчак показала фото с местным
Названы главные риски самодиагностики
Аня Брянская разрыдалась, говоря о
Памела Андерсон выступила в защиту
HyperX выпустила новый вариант
Раздельный сон может спасти семью
Мать Данко обвинила невесту певца Марию
Представлен первый в мире автомат
Биологи из Китая внедрили гены человека
Дмитрий Шепелев стал участником шоу
Очередной шпагат: Анастасия Волочкова
137 детей отравились, 5
Яна Шевцова рассказала, что новый
Андрей Чадов два года не общался с
Ирина Пингвинова лишилась девственности
По Сети прокатилась волна слухов об
Известный автор шансона Михаил Кармаш
Опра Уинфри обвинила СМИ в предвзятом
«Покойница на проводе»: Татьяна
Пёс Олега Газманова по кличке Зорро
Ольга Бузова попала в номинацию премии
У Аллы Пугачевой в браке с Филиппом
«Друзьям не положено»: Тимур
Илья Яббаров не может забыть Ольгу
Виктория Боня с наращенными волосами
Милена Безбородова уверена, что Саша
Audi опубликовали первое фото будущего
Просмотреть все новости