Ученые: Газы у человека могут выходить через рот





Подобное случается, когда человек закрывает газам природный путь освобождения. Привычка сдерживать физиологический процесс, вызывающий у многих ощущение конфуза, если это происходит в публичных местах и сопровождается характерным звуком, приводит к сильному давлению на стенки кишечника. В результате может возникнуть болезненное расстройство дивертикулит, провоцирующее воспаление оболочки органа пищеварения. Согласно исследованию специалистов Университета Ньюкасла, в среднем человек выпускает в сутки 700 мл газа, что эквивалентно двум банкам Red Bull. Выделяемые продукты отличаются по составу, но зачастую состоят из 50% водорода, а также некоторой доли азота и углекислого газа. Метан, производимый домашним скотом, встречается у человека крайне редко.В ходе эксперимента участникам предлагалось оценить газ по запаху - самым неприятным оказался образец с серой. При употреблении пищи, богатой клетчаткой, газы выделяются намного реже. Практически все запахи способно блокировать нижнее белье с подкладкой на основе активированного угля.