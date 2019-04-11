Ученые выяснили, какой вред климату приносят коты и собаки





Группа ученых проанализировала всю информацию о содержании домашних питомцев, в частности лошадей, котов, собак, кроликов и птиц. Это место проживания, уход, кормление и другое. Воздействие содержания животных на экологию оценивалось двумя методами. В ходе исследований выяснилось, что крупные животные значительно увеличивают экологические нагрузки для окружающей среды, а именно парниковые выбросы.В сравнении с людьми, лошади выбрасывают в воздух на треть больше углерода. Собаки на 5%, а коты около 3%. Для иллюстрации данных специалисты посчитали, что содержание одного коня для экологии равно вреду от автомобиля, проехавшего 21 500 километров. Жизненный цикл собаки соответствует 3700 километрам годового пробега машины, а кошки 1400 километров в год.Исследовав плохое воздействие на экологию, ученые не учли преимущества животных для человека. Таких, как успокаивающий эффект, снижение частоты ритма сердца и кровяного давления, а также прогулки на свежем воздухе.