Создатель шутера Doom снова перенес выход дополнения Sigil
Джон Ромеро, создатель шутера Doom 1993 года, снова перенес выход бесплатного дополнения Sigil. Патч должен добавить в классическую игру 9 дополнительных уровней одиночной компании и 9 уровней для Deathmatch.
Выход пятого эпизода был запланирован еще на февраль этого года, однако его перенесли на апрель. Сейчас Джон Ромеро снова отложил релиз на май. Как пояснил издатель, перенос выхода игры связан с техническими проблемами. Вероятной причиной задержки является символика, которая была нанесена на физические носители. Олдскульный дизайн сегодня воспринимаются политкорректным обществом иначе. Однако Ромеро заявил, что в начале мая начнет рассылку коробок с играми, а бесплатная версия последнего эпизода выйдет через неделю.
Поиграть в Sigil смогут только владельцы оригинальной версии Doom 1993 года, поскольку дополнение будет создано с расширением «.wad». Именно такой формат имеет файл оригинальной игры.
Выход пятого эпизода был запланирован еще на февраль этого года, однако его перенесли на апрель. Сейчас Джон Ромеро снова отложил релиз на май. Как пояснил издатель, перенос выхода игры связан с техническими проблемами. Вероятной причиной задержки является символика, которая была нанесена на физические носители. Олдскульный дизайн сегодня воспринимаются политкорректным обществом иначе. Однако Ромеро заявил, что в начале мая начнет рассылку коробок с играми, а бесплатная версия последнего эпизода выйдет через неделю.
Поиграть в Sigil смогут только владельцы оригинальной версии Doom 1993 года, поскольку дополнение будет создано с расширением «.wad». Именно такой формат имеет файл оригинальной игры.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:17