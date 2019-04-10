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Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
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Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением

Американские эксперты провели необычное моделирование, где сравнили выбросы обычного и летающего автомобиля, а также электрокара. Оказалась, что воздушные машины могут помочь человечеству в борьбе с глобальным потеплением.
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением

Для этого специалисты Мичиганского университета и эксперты из Ford Motor проверили моделирование, где сравнили выбросы обычного и летающего автомобилей, а также электрокара. Для этого они изучили множество сценариев и рассмотрели данные ситуации с разных сторон. Оказалось, что при коротких поездках (до 35 км) с расчетом на одного водителя летающий автомобиль делал больше выбросов, чем обычный. Электромобиль в данной категории оказался абсолютным лидером в плане экологии. В длительных поездках (до 120 км) летающий автомобиль смог превзойти обычный, но и дальше продолжал отставать от электрических наземных моделей.

Далее эксперты сравнили выбросы с учетом того, что в каждом салоне будет по 1,54 пассажира в соответствии со статистикой США. В таком случае летающие автомобили при длинных поездках (до 100 км) оказались на 52% экологичнее обычных и на 6% чище электромобилей. Это позволило сделать вывод о том, что подобный вид транспорта необходимо применять для долгих и массовых поездок, что в перспективе сможет помочь человечеству в борьбе с глобальным потеплением.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:28

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