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Ученые рассказали о новой теории развития жизни на Земле

Американские ученые сделали неожиданное открытие и рассказали о новой теории развития жизни на Земле. Полмиллиарда лет назад планета имела более слабое магнитное поле и хуже защищала свою поверхность от космической радиации, что и привело к ускорению эволюции.
Ученые рассказали о новой теории развития жизни на Земле

Ученые проанализировали монокристаллы плагиоклаза, обнаруженные в древних геологических отложениях, чей возраст составляет более полумиллиарда лет, а точнее - 565 млрд лет. Их изучение позволило установить, что в тот период развития Земли у нее было значительно более слабое магнитное поле, чем текущее. Оно хуже защищало поверхность планеты от воздействия космической радиации и ультрафиолетовых лучей.

Как бы парадоксально это не звучало, отмечают ученые, условия сыграли на руку эволюции и только ускорили развитие жизни на Земле. Такое воздействие приводило к разным мутациям и изменениям в живых организмах, которые никогда бы не произошли в обычных условиях, с тем уровнем магнитного поля планеты, который есть сейчас.

Данное открытие заставит ученых пересмотреть некоторые аспекты уже существующих теорий развития жизни, хоть и не приведет к их полному обновлению. Фактор воздействия космической радиации и ультрафиолетового излучения позволит специалистам заполнить некоторые пробелы в их понимании процесса эволюции. Ученые констатировали, то многообразие жизни, которое сейчас есть на Земле, – следствие слабости магнитного поля планеты в прошлом.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:35

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