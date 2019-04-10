Ученые рассказали о новой теории развития жизни на Земле





Ученые проанализировали монокристаллы плагиоклаза, обнаруженные в древних геологических отложениях, чей возраст составляет более полумиллиарда лет, а точнее - 565 млрд лет. Их изучение позволило установить, что в тот период развития Земли у нее было значительно более слабое магнитное поле, чем текущее. Оно хуже защищало поверхность планеты от воздействия космической радиации и ультрафиолетовых лучей.Как бы парадоксально это не звучало, отмечают ученые, условия сыграли на руку эволюции и только ускорили развитие жизни на Земле. Такое воздействие приводило к разным мутациям и изменениям в живых организмах, которые никогда бы не произошли в обычных условиях, с тем уровнем магнитного поля планеты, который есть сейчас.Данное открытие заставит ученых пересмотреть некоторые аспекты уже существующих теорий развития жизни, хоть и не приведет к их полному обновлению. Фактор воздействия космической радиации и ультрафиолетового излучения позволит специалистам заполнить некоторые пробелы в их понимании процесса эволюции. Ученые констатировали, то многообразие жизни, которое сейчас есть на Земле, – следствие слабости магнитного поля планеты в прошлом.