Меган Маркл намерена рожать первенца дома





Также Меган сказала, что не хочет чувствовать себя в «аквариуме с золотыми рыбками», поэтому она отказалась от королевских акушеров «в костюмах». Однако при родах все же будут присутствовать квалифицированные врачи, поскольку может потребоваться вмешательство профессионального акушера. Связано это с тем, что Меган Маркл подвержена риску осложнений при родах.Также известно, что герцогиня планирует самостоятельно воспитывать ребенка. Напомним, что родиться первенец королевской семьи должен через несколько недель.