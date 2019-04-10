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Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома. Жена принца Гарри хочет пройти по стопам королевы.
Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Также Меган сказала, что не хочет чувствовать себя в «аквариуме с золотыми рыбками», поэтому она отказалась от королевских акушеров «в костюмах». Однако при родах все же будут присутствовать квалифицированные врачи, поскольку может потребоваться вмешательство профессионального акушера. Связано это с тем, что Меган Маркл подвержена риску осложнений при родах.

Также известно, что герцогиня планирует самостоятельно воспитывать ребенка. Напомним, что родиться первенец королевской семьи должен через несколько недель.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:52

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