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Туроператоры составили ТОП самых дешевых и популярных пляжных туров на майские праздники

Ассоциация туроператоров решила составить ТОП самых дешевых и популярных пляжных туров для отечественных путешественников на майские праздники. Эксперты обратили внимание на стоимость путевки на двоих, медицинской страховки и десятидневного проживания в гостинице.
Туроператоры составили ТОП самых дешевых и популярных пляжных туров на майские праздники

Первые три строчки в рейтинге достались российским курортам, расположенным на Черноморском побережье. Речь идет о Крыме, Анапе и Сочи, куда можно съездить за 26, 28 и 29 тыс. рублей соответственно.

В списке доступных по цене «теплых» направлений оказалась и Турция. Цена на курорт на двоих здесь составит около 50 тыс. рублей. Немного дороже россиянам обойдется отдых на Кипре – от 51,5 тыс. рублей. В Тунис можно слетать за 52,7 тыс. рублей.

Майские праздники в Болгарии, Черногории, Хорватии и Испании можно провести за 63, 64, 74-75 тыс. рублей соответственно. Наиболее дорогой отдых – 84 тыс. рублей, по данным аналитической службы, оказался в Италии.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:04

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