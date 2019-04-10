Туроператоры составили ТОП самых дешевых и популярных пляжных туров на майские праздники





Первые три строчки в рейтинге достались российским курортам, расположенным на Черноморском побережье. Речь идет о Крыме, Анапе и Сочи, куда можно съездить за 26, 28 и 29 тыс. рублей соответственно.В списке доступных по цене «теплых» направлений оказалась и Турция. Цена на курорт на двоих здесь составит около 50 тыс. рублей. Немного дороже россиянам обойдется отдых на Кипре – от 51,5 тыс. рублей. В Тунис можно слетать за 52,7 тыс. рублей.Майские праздники в Болгарии, Черногории, Хорватии и Испании можно провести за 63, 64, 74-75 тыс. рублей соответственно. Наиболее дорогой отдых – 84 тыс. рублей, по данным аналитической службы, оказался в Италии.