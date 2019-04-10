Ученые назвали физическое прикосновение ключом к благополучию





Прикосновение - это первое чувство, доступное людям с младенчества, поскольку биологически оно помогает создать связь между ребенком и матерью, вырабатывая чувство безопасности. Данные ощущения формируют в дальнейшем романтические и социальные отношения.Основным гормоном и нейромедиатором, связанным с человеческими прикосновениями, является окситоцин. Этот гормон, также известный как «гормон любви», выделяется при ежедневном осязании, во время оргазма или родов, чтобы уменьшить уровень стресса в организме. Исследования показали, что окситоцин способствует расслаблению, доверию и психологической стабильности. Кроме того, было обнаружено, что он уменьшает стрессовые реакции, в том числе тревожность.Ученые назвали четыре действенных способа получить максимум преимуществ от физических прикосновений. Среди них объятия любимого человека, которые нужно чувствовать на протяжении 10 минут в день. Такие несложные упражнения позволят не только расслабиться, но и укрепить отношения с близким человеком.В список способов вошли и прикосновения с людьми, к которым есть доверие или членам семьи. Психологи отмечают, что это позволит улучшить эмоциональное состояние, а также снять напряжение и стресс. Также может помочь теплая ванна или массаж, так как ощущения тепла достаточно для выделения окситоцина в организме.Терапия объятий - действенный способ снять напряжение для тех, у кого нет второй половинки или близких людей. Во время сеанса терапевт обнимает пациента на протяжении определенного времени, в результате улучшая состояние организма и самочувствия.Объятия с животными - это еще один способ справиться со стрессом и обрести благополучие. Недавние исследования, в том числе опубликованные BMC Psychiatry , показали, что владение животным может помочь снять стресс и повысить положительные эмоции. Исследования также показывают, что взаимодействие с животными может повысить уровень окситоцина и снизить уровень кортизола, что помогает успокоиться и чувствовать себя более расслабленным.