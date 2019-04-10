АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали физическое прикосновение ключом к благополучию
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Ученые: Депрессия вызывает физические боли

Ученые провели исследование и выяснили, что подверженные депрессии люди более чувствительны к боли. Более того, именно она может стать причиной неприятных физических ощущений. Результаты научной работы описаны в журнале Frontiers in Psychiatry.
Ученые: Депрессия вызывает физические боли

Используя устройство для температурной стимуляции, исследователи сравнили болевую чувствительность 25 пациентов, страдающих депрессивными эпизодами от умеренной до тяжкой степени. Они обнаружили, что у подавленных участников была тенденция оценивать более низкие температуры как более болезненные. Депрессивные участники также сообщили о более ощутимой боли в течение последнего месяца. Отрицательное смещение в обработке болевых раздражителей может быть центральным в патофизиологии боли у пациентов с униполярной депрессией. Возможно, повышенная оценка интенсивности боли у пациентов с депрессией согласуется с их когнитивным уклоном и аналогична их модели обработки выражения лица. Последовательные данные свидетельствуют о том, что люди, страдающие депрессией, имеют отрицательный уклон в сторону грусти, поэтому они склонны оценивать положительные (счастливые), нейтральные или неоднозначные выражения лица как более грустные или менее счастливые, чем субъекты без депрессии.

Полученные данные проливают свет на то, почему болевые симптомы связаны с депрессией. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования. Традиционно болевые симптомы при депрессии были связаны с изменениями в восприятии боли и модуляции. Как полагают ученые, обработка эмоциональных аспектов боли в коре ответственна за симптомы чрезмерной боли, о которых сообщают пациенты с депрессией .

Исследование было проведено Ури Ницаном, Майей Хехт, Йорамом Брау, Хагай Маоз, Ехиелем Левковицем, Давидом Ярницким, Еленой Грановской и Ювалом Блохом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Гулькина надела свадебное платье
Ученые назвали физическое прикосновение
Эксперт назвал ТОП-5 лучших иномарок
Honor планирует презентовать
Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна
Саша Черно заявила, что не будет рожать
Автомобиль Chevrolet Niva «примерил»
Психолог рассказал о самых
«Она прекрасна»: Максим Виторган
Ученые: На ближайших к Земле
Ольга Бузова продемонстрировала
Депутат Госдумы Николай Рыжак осудил
Российский танк Т-90 назвали лучшим в
Ученые: Калий способен одновременно
Ученые: Депрессия вызывает физические
Двенадцатилетняя внучка актрисы Веры
Полярное сияние Юпитера влияет на
Volkswagen тестирует новую спортивную
Алла Пугачева держит в тайне все детали
Опубликован первый тизер кроссовера
Титановый RED Hydrogen One вышел на
Евгений Петросян продолжает оплачивать
Хэтчбек и универсал Cupra Leon получат
Новый MacBook Pro с дисплеем на 16
«Ради Аршавина разводиться не
Эксперты рассказали о способах
Влад Кадони флиртует с бывшей девушкой
Эксперты: Для чего необходима
Элла Суханова побывала за кулисами
"Чувствую себя невероятно": Виктория
Просмотреть все новости