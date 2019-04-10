Ученые: Депрессия вызывает физические боли





Используя устройство для температурной стимуляции, исследователи сравнили болевую чувствительность 25 пациентов, страдающих депрессивными эпизодами от умеренной до тяжкой степени. Они обнаружили, что у подавленных участников была тенденция оценивать более низкие температуры как более болезненные. Депрессивные участники также сообщили о более ощутимой боли в течение последнего месяца. Отрицательное смещение в обработке болевых раздражителей может быть центральным в патофизиологии боли у пациентов с униполярной депрессией. Возможно, повышенная оценка интенсивности боли у пациентов с депрессией согласуется с их когнитивным уклоном и аналогична их модели обработки выражения лица. Последовательные данные свидетельствуют о том, что люди, страдающие депрессией, имеют отрицательный уклон в сторону грусти, поэтому они склонны оценивать положительные (счастливые), нейтральные или неоднозначные выражения лица как более грустные или менее счастливые, чем субъекты без депрессии.Полученные данные проливают свет на то, почему болевые симптомы связаны с депрессией. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования. Традиционно болевые симптомы при депрессии были связаны с изменениями в восприятии боли и модуляции. Как полагают ученые, обработка эмоциональных аспектов боли в коре ответственна за симптомы чрезмерной боли, о которых сообщают пациенты с депрессией .Исследование было проведено Ури Ницаном, Майей Хехт, Йорамом Брау, Хагай Маоз, Ехиелем Левковицем, Давидом Ярницким, Еленой Грановской и Ювалом Блохом.