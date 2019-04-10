Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу

Юбилейное шоу Аллы Пугачевой, посвященное ее 70-летию, станет главным событием весны 2019 года для российской эстрады. Примадонна решила с размахом отметить этот праздник и готовит для этого грандиозное выступление, подробностей которого не знает никто. Поклонники звезды уверены, что они смогут услышать не только проверенные годами хиты, но и новые песни. Также ходят слухи о том, что все выступление будет поставлено в форме спектакля, но другие подробности не сообщаются.Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров. Даже он ничего не знает о том, какой будет эта программа. Певец не хочет портить себе впечатление и уже настроился на множество приятных сюрпризов. При этом артист отметил, Примадонна действительно держит все детали в тайне, поэтому нужно набраться терпения и ждать 17 апреля.Билеты на юбилейное шоу Аллы Пугачевой купила и Ксения Собчак. Телеведущая заявила, что получила два заветных места в партере за 250 тысяч рублей каждое. Звезда уверена, долгожданное выступление Примадонны стоит этих денег.