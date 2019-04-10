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Евгений Петросян продолжает оплачивать счета Елены Степаненко

Евгений Петросян до сих пор оплачивает счета бывшей жены Елены Степаненко, но не по собственной воле. Артисту приходится платить за квартиру, в которой проживает его экс-жена.
Евгений Петросян продолжает оплачивать счета Елены Степаненко

Петросян и Степаненко разошлись в 2018 году. Причина их развода пока остается в секрете, но многие считают, что юморист расстался со спутницей жизни из-за молодой ассистентки, вместе с которой он отдыхал в ОАЭ. В Дубае пара останавливалась в дорогих отелях, посещала рестораны и совершала недешевые покупки.

Петросяну также приходится тратиться и на Елену Степаненко, несмотря на расставание. На одном из заседаний суда был удовлетворен иск экс-жены артиста на сумму в полтора миллиона рублей, и все они были израсходованы на оплату коммунальных услуг квартир, где проживает бывшая супруга популярного комика. Он, по данным адвокатов, намерен выселить Степаненко из жилплощади, так как та не платит квартплату и не собирается делать это в дальнейшем.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:02

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