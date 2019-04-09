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В Великобритании гомеопатия попала в черный список

В Великобритании врачи пытаются сделать все возможное для того, чтобы гомеопатия попала в черный список. Они утверждают, что этот способ лечения бесполезен.
В Великобритании гомеопатия попала в черный список

В Великобритании гомеопатия останется без финансирования. Врачи больше не будут назначать ее пациентам, хотя люди смогут покупать препараты за собственные средства. Специалисты отмечают, что теория гомеопатического метода лечения противоречит науке и довольно странно применять его в наше время.

Напоминается, что еще год назад медики не должны были лечить больных гомеопатией. Как оказалось, за прошлый год она была назначена людям свыше 3300 раз и профинансирована огромными суммами. NHS планирует побороть это злоупотребление государственными средствами. Национальная служба здравоохранения Великобритании уже представила инструкцию, которая гласит о запрете назначения гомеопатии. Теперь необходимо придать этому соответственную юридическую силу - внести ее в черный список. Специалисты NFS ясно описали свою позицию - данный способ лечения давно не приносит пользы пациентам. За 2007 год число рецептов снизилось до 5100 по сравнению с 2016-м. Расходы, в свою очередь, сократились на 32%.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:53

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