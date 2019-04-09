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Отец Татьяны Мусульбес выглядит очень молодо на совместном с дочерью снимке

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" недавно порадовала поклонников совместным снимком с родителями. Многие отметили, что отец звезды реалити выглядит очень молодо для своих лет.
Отец Татьяны Мусульбес выглядит очень молодо на совместном с дочерью снимке

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов покинули телестройку "Дом-2" два месяца назад, однако звезда продолжает публиковать свежие снимки в своем микроблоге в Instagram. Недавно девушка показала совместное фото с отцом, чем удивила многочисленных фолловеров. Большинство из них сошлись на мнении,что родитель выглядит очень молодо.
Отец Татьяны Мусульбес выглядит очень молодо на совместном с дочерью снимке

Также фанаты отметили, что сначала приняли отца Татьяны Мусульбес за ее нового возлюбленного, ведь мужчина выглядит достаточно привлекательно. Стоит отметить, что и мать экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" выглядит как ее старшая сестра, в чем поклонники могли убедиться на снимках, опубликованных Татьяной Мусульбес после поездки домой.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:11

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