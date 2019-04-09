Отец Татьяны Мусульбес выглядит очень молодо на совместном с дочерью снимке





Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов покинули телестройку "Дом-2" два месяца назад, однако звезда продолжает публиковать свежие снимки в своем микроблоге в Instagram. Недавно девушка показала совместное фото с отцом, чем удивила многочисленных фолловеров. Большинство из них сошлись на мнении,что родитель выглядит очень молодо.Также фанаты отметили, что сначала приняли отца Татьяны Мусульбес за ее нового возлюбленного, ведь мужчина выглядит достаточно привлекательно. Стоит отметить, что и мать экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" выглядит как ее старшая сестра, в чем поклонники могли убедиться на снимках, опубликованных Татьяной Мусульбес после поездки домой.