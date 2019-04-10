Suzuki выпустит внедорожник Jimny на рынок России осенью 2019 году
Японский бренд официально заявил о своих планах относительно компактного внедорожника Jimny на рынке России. Выпуск новинки запланирован на осень 2019 года, в РФ модель прибудет без конструктивных изменений.
Об этом заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Тахакаси Юта. По его словам, уже официально утверждены планы относительно компактного внедорожника Suzuki Jimny. Новинка будет продаваться на рынке России исключительно в новейшей модификации и не претерпит никаких конструктивных изменений. Точная дата начала продаж пока не сообщается, но бренд намекнул, когда автолюбителям стоит ожидать данную модель. Тахакаси Юта отметил, что Suzuki Jimny отлично справляется с бездорожьем и лучше всего ему подходит осенне-зимний период, поэтому компания выбирала соответствующую дату запуска новинки. Эксперты уверены, начала продаж стоит ожидать уже в начале осени 2019 года.
Под капотом компактного внедорожника Suzuki Jimny окажется 1,5-литровый атмосферный двигатель, генерирующий 102 «лошадки» и 130 Нм крутящего момента. Покупатель сможет выбирать между 5-ступечатой «механикой» и 4-ступенчатым «автоматом». Японский бренд нацелен на молодежную аудиторию, ее он собирается привлекать ярким внешним видом и простотой в использовании. Компания Suzuki желает серьезно закрепиться в этом сегменте автомобильного рынка России.
Об этом заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Тахакаси Юта. По его словам, уже официально утверждены планы относительно компактного внедорожника Suzuki Jimny. Новинка будет продаваться на рынке России исключительно в новейшей модификации и не претерпит никаких конструктивных изменений. Точная дата начала продаж пока не сообщается, но бренд намекнул, когда автолюбителям стоит ожидать данную модель. Тахакаси Юта отметил, что Suzuki Jimny отлично справляется с бездорожьем и лучше всего ему подходит осенне-зимний период, поэтому компания выбирала соответствующую дату запуска новинки. Эксперты уверены, начала продаж стоит ожидать уже в начале осени 2019 года.
Под капотом компактного внедорожника Suzuki Jimny окажется 1,5-литровый атмосферный двигатель, генерирующий 102 «лошадки» и 130 Нм крутящего момента. Покупатель сможет выбирать между 5-ступечатой «механикой» и 4-ступенчатым «автоматом». Японский бренд нацелен на молодежную аудиторию, ее он собирается привлекать ярким внешним видом и простотой в использовании. Компания Suzuki желает серьезно закрепиться в этом сегменте автомобильного рынка России.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:00