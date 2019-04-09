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Ученые: Солнце может обрушить на Землю огненный дождь

Американские ученые считают, что Солнце может обрушить на Землю огненный дождь. Они сообщили, что внутренние процессы угрожают планетам.
Ученые: Солнце может обрушить на Землю огненный дождь

Специалисты узнали, что светило регулярно выбрасывает в космическое пространство взрывающуюся плазму, принимающую вид плазменного дождя. Выяснилось, что большая часть плазмы, имеющая температуру гораздо выше, чем на поверхности Солнца, может затягиваться внутрь силами, которые неизвестны науке. Вот только после такого процесса происходит серия сильных выбросов.

Главная часть энергии плазменного дождя может выйти за пределы Солнца и обрушиться на соседние планеты в виде бури. Пылающая стихия может атаковать планету землян. В настоящее время ученые пытаются узнать, какие последствия она будет иметь для человечества. Специалисты рассказали, что даже незначительные вспышки активности светила могут оказать негативный эффект на земную жизнь. Соответственно, новая и неизведанная угроза может быть колоссальной.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:46

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