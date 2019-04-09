Сергею Баталову три недели пришлось выдавать себя за сына своего однофамильца Алексея Баталова





Звезда экранов признался Борису Корчевникову и зрителям, что «унаследовал» знаменитую фамилию от отчима. В начале своей актерской деятельности Баталов собирался поменять ее, но не успел. Когда артист еще учился в театральном институте все интересовались, кем он приходится актеру Алексею Баталову. По словам гостя программы, мало кто верил, что он и Гоша из оскароносной ленты - обычные однофамильцы.Знаменитость, дебютировавшего в картине «Ватага «Семь ветров», многие стали узнавать именно под фамилией Баталов. В тот момент Сергей Феликсович решил: «главное – не опозорить знаменитую фамилию».Сергей Баталов поделился с ведущим интересной историей. Однажды звезде пришлось составить компанию своему другу – актеру Сергею Газарову в поездке к родным в Баку. Коллега по цеху сказал близким, что едет вместе с наследником Алексея Баталова, а другу сообщил: «надо сыграть». После приезда заслуженного артиста встречали с оркестром, а местные дамы были в восторге от звезды и были готовы носить его на руках, так как Алексей Баталов в то время был звездой первой величины. Через три недели актер собирался признаться в «обмане», но Газаров заявил: "Нужно играть до конца". В результате это так и осталось «тайной».