АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Медики рассказали о полезных для здоровья привычках буддийских монахов

После проведенного исследования медики рассказали о полезных для здоровья привычках буддийских монахов. Оказывается, 7 простых правил могут изменить жизнь человека.
Медики рассказали о полезных для здоровья привычках буддийских монахов

Буддийские монахи давным-давно нашли ключ к счастливой жизни. На протяжении 2000 лет они разными способами показывают человечеству, как избавиться от страданий, плохой энергии и обрести свой внутренний мир. Увы, счастье и душевный покой — это не вечные состояния. О них нужно заботиться. Чтобы это получилось, человек должен осознать и принять самые важные принципы жизни. Первая привычка — это порядок снаружи. Будда не был бедным, но осознав всю ненужность материальных вещей, он избавился от них. И даже в наше время монахи придерживаются этого правила. Учитель говорил, что человеку необходимо навести порядок в своем имуществе и избавиться от ненужных вещей. Такой способ поможет обрести духовный рост.

Порядок внутри тоже является важным залогом счастья. Буддийские монахи все делают для счастья других людей. Они достигают просветления и людям тоже следует этому учиться. В результате можно познать внутренний мир. Регулярная медитация в течение 15-30 минут помогает снять стресс и успокоить мозг. Также важно следовать за теми, кто мудрее. Для буддийских монахов старшие являются источником мудрости.

Современные люди склонны к осуждению других. Буддисты советуют слушать собеседника сосредоточенно и без осуждения, чтобы понять его, а не критиковать. Известно, что человечество быстро привязывается к вещам и даже людям. Человек должен понимать, что все приходит, чтобы уйти. Есть лишь миг. Когда придет это осознание-появится возможность наслаждаться истинной красотой мира. И последняя полезная привычка - жить настоящим, а не прошлым. Многие люди переживают о том, что должно быть давно забыто. Жить здесь и сейчас — вот что важно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Табаков вышел в свет вместе с
На снимках Марса уфологи заметили
Вдова Дмитрия Хворостовского показала
Россия стала мало привлекать трудовых
Медики рассказали о полезных для
Анастасия Волочкова защитила себя от
Найдены новые подтверждения наличия
Поклонники Ляйсан Утяшевой неоднозначно
Юлия Савичева поделилась смешным
Копания Samsung больше не будет
Анна Семенович показала фигуру в
Евгений Ромашов разнёс комнату
Полоски под ногтями могут
Марина Александрова выложила свежие
Участница «Дом-2» Виктория Алонова
Актриса Ксения Алеферова привела свою
«Благодарна Богу, что ты у меня есть»:
Ученые выяснили, как связаны страсть и
Жительница Великобритании выжила только
Российская фигуристка Алина Загитова
Американские ученые нашли общую ошибку
Оксана Ряска за пару месяцев
Елена Кондулайнен отметила свое
Звезда «Дом-2» Виктория Боня опять
Екатерина Климова показала поклонникам
Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь
Специалисты рассказали, зачем японские
Сменившая имидж Оксана Ряска стала
Просмотреть все новости