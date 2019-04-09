Медики рассказали о полезных для здоровья привычках буддийских монахов





Буддийские монахи давным-давно нашли ключ к счастливой жизни. На протяжении 2000 лет они разными способами показывают человечеству, как избавиться от страданий, плохой энергии и обрести свой внутренний мир. Увы, счастье и душевный покой — это не вечные состояния. О них нужно заботиться. Чтобы это получилось, человек должен осознать и принять самые важные принципы жизни. Первая привычка — это порядок снаружи. Будда не был бедным, но осознав всю ненужность материальных вещей, он избавился от них. И даже в наше время монахи придерживаются этого правила. Учитель говорил, что человеку необходимо навести порядок в своем имуществе и избавиться от ненужных вещей. Такой способ поможет обрести духовный рост.Порядок внутри тоже является важным залогом счастья. Буддийские монахи все делают для счастья других людей. Они достигают просветления и людям тоже следует этому учиться. В результате можно познать внутренний мир. Регулярная медитация в течение 15-30 минут помогает снять стресс и успокоить мозг. Также важно следовать за теми, кто мудрее. Для буддийских монахов старшие являются источником мудрости.Современные люди склонны к осуждению других. Буддисты советуют слушать собеседника сосредоточенно и без осуждения, чтобы понять его, а не критиковать. Известно, что человечество быстро привязывается к вещам и даже людям. Человек должен понимать, что все приходит, чтобы уйти. Есть лишь миг. Когда придет это осознание-появится возможность наслаждаться истинной красотой мира. И последняя полезная привычка - жить настоящим, а не прошлым. Многие люди переживают о том, что должно быть давно забыто. Жить здесь и сейчас — вот что важно.