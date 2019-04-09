Анна Семенович показала фигуру в облегающем платье с блестками

Экс-солистка популярного коллектива «Блестящие» очень любит делиться с подписчиками в социальной сети Instagram, которых у нее, кстати, два миллиона, эффектными, а иногда провокационными фото. Недавно Анна Семенович разместила в микроблоге новый снимок, где запечатлена в черном платье, усыпанном блестками, с декольте и разрезом внизу. Образ артистки был дополнен белыми туфлями-лодочками и красными серьгами-кисточками.В комментарии Семенович написала, что считает понедельник днем начинаний и возможностей. Это день, когда нужно начинать что-то новое, не откладывая на завтра «Жизнь», идя вперед смело и уверенно. Певица пожелала подписчикам хорошего дня, а в ответ получила более 80 000 отметок «Нравится» и положительные отзывы восхищенных фоловеров: «Красотка», «Блестящая», «Такая красивая – невозможно оторваться», «Аня, выглядишь, как всегда, шик!».