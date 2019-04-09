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Полоски под ногтями могут сигнализировать о различных недугах - Медики

Американские медики после проведенных исследований пришли к важному выводу. Эксперты выяснили, что полоски под ногтями могут сигнализировать о различных недугах.
Полоски под ногтями могут сигнализировать о различных недугах - Медики

Изменения ногтевой пластины могут сообщать о болезнях сердца. Эта теория появилась на свет благодаря исследованиям американских специалистов. Возникновение фиолетовых или красных линий под ногтями иногда является ранней особенностью появления сердечного заболевания.

Среди распространенных признаков начала сердечной болезни существуют: боль в груди, головокружение и трудности с дыханием. Еще одним немаловажным симптомом является изменяющаяся структура ногтей. Специалисты утверждают, что появление полосок на ногтевой пластине должно насторожить человека. Они являются сигналом возникших проблем с сердцем.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:55

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