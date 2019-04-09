«Жуткий мандраж»: Регина Тодоренко призналась, что смехом скрывает волнение на сцене

В своем микроблоге Instagram Регина Тодоренко опубликовала пост и снимок, где позирует вместе с юмористом Максимом Галкиным. Экс-ведущая «Орла и Решки» откровенно рассказала многомиллионным подписчикам, что она впервые в этом году стала ведущей «масштабной премии». По словам артистки, ей было забавно за собой наблюдать – «когда все впервые: наступает жуткий мандраж».Тодоренко сообщила, что, несмотря на огромный опыт работы на сцене, ее самонадеянность растаяла, словно апрельский снег. Звезда всегда переживает перед выходом к зрителям, так как она небезразлична к своей аудитории, которую хочет удивлять и мотивировать.Много лет назад к ведущей подошла маленькая девочка и заявила, что хочет быть «как Регина». Знаменитость обрадовалась, а потом задумалась, ведь у нее есть свои недостатки: татуировки на теле, пирсинг, она иногда ошибается, делая ударения в словах, может забыть хронологию важных событий, у нее «хромают» знания физики, химии и географии. Артистка сообщила, что старается постоянно работать над собой, чтобы быть достойным примером для юных зрителей.