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Егор Кончаловский показал красавицу-дочь Марию

Российский режиссер Егор Кончаловский показал подписчикам в Instagram свою красавицу-дочь Марию. Наследница деятеля искусства сейчас живет со своей матерью Любовью Толкалиной, но часто приезжает навестить отца.
Егор Кончаловский показал красавицу-дочь Марию

Об этих визитах Егор Кончаловский нередко сообщает своим подписчиками в Instagram. В этот раз режиссер показал несколько фотографий 18-летней дочери Марии, ведь она вызывает у отца серьезную гордость, и он не собирается этого скрывать. Деятель искусства отмечает, на свет его наследница появилась в 2001 году в гражданском браке с Любовью Толкалиной. Пара уже давно разошлась, а их дочь сейчас постоянно живет с матерью. Несмотря на это Мария регулярно навещает своего отца и проводит с ним много времени.

Поклонники отметили красоту наследницы Егора Кончаловского. Они уверены, такая дочь – это повод для гордости для любого отца. Поклонники режиссера пожелали Марии успехов, здоровья и настойчивости в достижении поставленных целей. Некоторые из них даже вспомнили, что несколько лет назад наследница Любови Толкалиной имела серьезные проблемы с лишним весом, но смогла преодолеть их. Сейчас 18-летняя девушка может похвастаться отличной стройной фигурой, некоторые даже заподозрили ее в анорексии, но сама она опровергла подобные слухи.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:00

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