Сын Барановской и Аршавина вышел на модный подиум вместе со своей подружкой

Об этом Юлия Барановская рассказала подписчикам на странице в Instagram. Она отметила, что ее младший сын Арсений стал участником модного показа и даже вышел на подиум. Наследник Андрея Аршавина был одет в полосатый пиджак, под которым расположилась рубашка, а также черные шорты. По словам звездной матери, ее сыну компанию составила подружка из садика. Девочка была одета в небесно-голубое длинной платье и выходила на подиум вместе с наследником футболиста. Юлия Барановская отметила, что дети знакомы с садика, там они вместе прошли все его возрастные группы, а теперь поступят в один и тот же первый класс, это случится на предстоящем 1 сентября. Она поблагодарила организаторов мероприятия за предоставленную Арсению возможность.Подписчики Юлии Барановской поздравили ее сына с таким важным событиям в его жизни. Они отметили, 6-летний Арсений научился заводить друзей с самого раннего детства, что говорит о хорошем воспитании. Несмотря на это, многие негативно отреагировали на участие наследника Аршавина в таком мероприятии. Они уверены, что модельный бизнес – это не мужское занятие.