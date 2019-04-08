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Сын Барановской и Аршавина вышел на модный подиум вместе со своей подружкой

Младший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Арсений принял участие в показе мод. Наследник известного российского футболиста вышел на подиум вместе со своей подружкой, с которой он знаком еще с садика, а скоро они вместе пойдут в первый класс.
Сын Барановской и Аршавина вышел на модный подиум вместе со своей подружкой

Об этом Юлия Барановская рассказала подписчикам на странице в Instagram. Она отметила, что ее младший сын Арсений стал участником модного показа и даже вышел на подиум. Наследник Андрея Аршавина был одет в полосатый пиджак, под которым расположилась рубашка, а также черные шорты. По словам звездной матери, ее сыну компанию составила подружка из садика. Девочка была одета в небесно-голубое длинной платье и выходила на подиум вместе с наследником футболиста. Юлия Барановская отметила, что дети знакомы с садика, там они вместе прошли все его возрастные группы, а теперь поступят в один и тот же первый класс, это случится на предстоящем 1 сентября. Она поблагодарила организаторов мероприятия за предоставленную Арсению возможность.

Подписчики Юлии Барановской поздравили ее сына с таким важным событиям в его жизни. Они отметили, 6-летний Арсений научился заводить друзей с самого раннего детства, что говорит о хорошем воспитании. Несмотря на это, многие негативно отреагировали на участие наследника Аршавина в таком мероприятии. Они уверены, что модельный бизнес – это не мужское занятие.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:30

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