Синди Кроуфорд вышла в свет в Лас-Вегасе в облегающем красном платье

Синди Кроуфорд знает свои сильные стороны и, несмотря на возраст, с удовольствием носит короткие и обтягивающие наряды с глубоким декольте. Не отступать от своих привычек американская супермодель решила и в этот раз. Синди Кроуфорд пригласили на открытие Палмс-Казино-Резорт. Для выхода в свет супермодель предпочла надеть красное платье. О своем выборе знаменитость сообщила в аккаунте в социальной сети Instagram. Звезда опубликовала фото, на котором позирует в компании кавалера в элегантном платье ярко-красного цвета с глубоким декольте и разрезом почти до бедра. В сопровождении к снимку звезда поздравила Palms Casino Resort с открытием и сообщила, что Лас-Вегас заставляет ее хотеть носить красное.Многочисленные подписчики Синди Кроуфорд пришли от выбора своей любимицы в восторг. Пользователи восхищаются идеальными формами звезды и забрасывают ее множеством восторженных комплиментов.