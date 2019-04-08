Улучшение Windows 10 позволяет не использовать «безопасное извлечение» флеш-накопителя





Все предыдущие версии Windows имели в настройках контекстного меню функцию «Безопасное извлечение устройства». Именно после её активации пользователь мог спокойно отключать внешний накопитель, не беспокоясь за целостность информации. Также она позволяла системе кэшировать данные и, при последующих подключениях, значительно увеличивала скорость чтения. Новое обновление Windows 10 версии 1809 и выше позволяет больше не заботиться о необходимости делать это вручную. Теперь функция встроена в базовую работу операционной системы.Несмотря на такую политику изменений, любой владелец Windows 10 может изменить приоритеты работы с внешними накопителями. По умолчанию в системе стоит «Быстрое извлечение», которое и подразумевает отказ от кэширования данных. При желании пользователь может зайти в раздел «Управления дисками» и там изменить приоритет на «Лучшая производительность», вернув всё, как было до обновления.