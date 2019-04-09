Ростех планирует создать 3D-принтер для печати деталей двигателей ракетоносителей





Новую технологию планирует использовать в авиастроении и для создания деталей двигателей для космических кораблей. Причиной является высокая прочность изделий и их вес. Электронно-лучевой 3D-принтер позволяет создать деталь на 86% легче, чем при использовании традиционных методов. Именно из-за этого фактора многие авиационные и космические агентства заинтересовались разработкой Ростеха.Принцип работы нового 3D-принтера заключается в локальной плавке порошкового сырья с целью создания единой конструкции. В Ростехе заявили о возможности печатать конструкции толщиной от 0,2 миллиметров без необходимости дальнейшей обработки. Таким образом из устройства выходит деталь, полностью готовая к эксплуатации.