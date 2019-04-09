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Ростех планирует создать 3D-принтер для печати деталей двигателей ракетоносителей

Ростех планирует создать скоростной электронно-лучевой 3D-принтер для печати деталей сверхлёгких двигателей ракетоносителей. Он также сможет создавать сверхсложные ювелирные изделия и использоваться в медицине.
Ростех планирует создать 3D-принтер для печати деталей двигателей ракетоносителей

Новую технологию планирует использовать в авиастроении и для создания деталей двигателей для космических кораблей. Причиной является высокая прочность изделий и их вес. Электронно-лучевой 3D-принтер позволяет создать деталь на 86% легче, чем при использовании традиционных методов. Именно из-за этого фактора многие авиационные и космические агентства заинтересовались разработкой Ростеха.

Принцип работы нового 3D-принтера заключается в локальной плавке порошкового сырья с целью создания единой конструкции. В Ростехе заявили о возможности печатать конструкции толщиной от 0,2 миллиметров без необходимости дальнейшей обработки. Таким образом из устройства выходит деталь, полностью готовая к эксплуатации.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 01:00

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