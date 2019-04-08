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Актриса Екатерина Волкова устроила для дочери каникулы в Диснейленде

Российская актриса Екатерина Волкова решила порадовать свою 8-летнюю дочь Елизавету. Для этого она вместе с мужем и наследницей отправилась в Париж, где звездная семья посетила известный на весь мир парк развлечений Диснейленд.
Актриса Екатерина Волкова устроила для дочери каникулы в Диснейленде

Об этом Екатерина Волкова рассказала своим подписчикам в Instagram. Актриса вместе с мужем Андреем Карповым, а также дочерью, провели незабываемые мгновения в парижском Диснейленде. Звезда рассказывает, Елизавета уже долгое время мечтала об этом, поэтому родители решили порадовать свою наследницу и устроили для нее настоящие «каникулы мечты». Артистка отмечает, что при всем этом, взрослые оказались не менее довольны, чем их ребенок. Звезда разметила несколько совместных фотографий и подписала их таким образом: «Как говорится, чтоб я так жил». Актриса отметила, их отдых в знаменитом Диснейленде только начинается, поэтому всем предстоит испробовать еще множество аттракционов и побывать в десятках красивых, сказочных и незабываемых мест.

Поклонники Екатерины Волковой обрадовались, что она вместе с супругом и 8-летней дочерью Елизаветой выбралась на совместный семейных отдых. Подписчики рассказали, парижский Диснейленд – это незабываемое место, главное быстро миновать огромные очереди, регулярно скапливающиеся при входе на территорию парка развлечений. Они также отметили, что в мире сложно найти лучший вариант для каникул 8-летнего ребенка, поэтому звездные родители сделали правильный выбор.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:16

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