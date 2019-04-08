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Сын Валерии Арсений Шульгин уже много лет не берет денег у родителей

Сын Валерии Арсений Шульгин уже много лет не берет у родителей никаких денег и сам содержит себя. По словам певицы, ее наследник самостоятельно зарабатывает и она даже не знает, как конкретно он живет.
Сын Валерии Арсений Шульгин уже много лет не берет денег у родителей

Валерия отмечает, относительно звездных детей ходит множество слухов, многие из них находят свои подтверждения, но значительная их часть так и остается вымыслами. Певица отмечает, ее сын Арсений Шульгин является примером того, как ребенок из успешной семьи уже в 20 лет самостоятельно содержит себя и не берет никаких денег у родителей. Наследник артистки стал самостоятельным около 5 лет назад. Зарабатывать на жизнь ему позволяет хорошее музыкальное образование, которое ему помогли получить родители.

Сейчас сын Валерии предлагает обучающие курсы по игре на фортепиано. Спектр его услуг достаточно широкий – от общих занятий до изучения конкретных композиций. Певица отмечает, она даже не знает финансовых подробностей жизни ее наследника, ей достаточно того, что он может себя обеспечивать и не в чем не нуждается. Артистка поделилась, совсем недавно Арсений заявил ей, что поехал на отдых в Сочи. Эту ситуацию звезда прокомментировала: «Есть значит за что».

Кроме обучения игре на фортепиано сын Валерии находит и другие источники заработка. Совсем недавно стало известно, что 20-летний Арсений Шульгин открыл в Москве несколько заведений общественного питания.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:07

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