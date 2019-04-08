Пользователи Сети обсуждают инцидент с выброшенной обувью под мостом в Краснодаре





Под мостом в Краснодаре неизвестные выбросили большое количество товара. Не удалось установить виновников, а также время произошедшего. Из этого следует, что и оштрафовать никого не получится. На обуви не имеется никаких ценников. Скорее всего, она предназначалась для торговли на рынке.Данный инцидент произошел вечером 7 апреля. Очевидец снял на видео образовавшуюся свалку, среди которой была обнаружена женская и мужская обувь. Жители Краснодара быстро отреагировали на новость и поспешили выбрать себе что-то подходящее. Кто-то к месту события ехал на своей машине, а кто-то даже вызывал такси, чтобы успеть хоть что-то присмотреть. Прибывшие горожане сразу разочаровались, так как большинство туфель и кроссовок не имели второй пары.