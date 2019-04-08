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Пользователи Сети обсуждают инцидент с выброшенной обувью под мостом в Краснодаре

Пользователи Сети обсуждают инцидент с выброшенной обувью под мостом в Краснодаре. Жители города устроили настоящую охоту за новыми туфлями и кроссовками.
Пользователи Сети обсуждают инцидент с выброшенной обувью под мостом в Краснодаре

Под мостом в Краснодаре неизвестные выбросили большое количество товара. Не удалось установить виновников, а также время произошедшего. Из этого следует, что и оштрафовать никого не получится. На обуви не имеется никаких ценников. Скорее всего, она предназначалась для торговли на рынке.

Данный инцидент произошел вечером 7 апреля. Очевидец снял на видео образовавшуюся свалку, среди которой была обнаружена женская и мужская обувь. Жители Краснодара быстро отреагировали на новость и поспешили выбрать себе что-то подходящее. Кто-то к месту события ехал на своей машине, а кто-то даже вызывал такси, чтобы успеть хоть что-то присмотреть. Прибывшие горожане сразу разочаровались, так как большинство туфель и кроссовок не имели второй пары.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:24

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