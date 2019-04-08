Отец Меган Маркл рассматривает варианты подарка для будущего ребенка дочери





Герцогиня Сассекская не общается с отцом несколько месяцев. Он уже свыкся с мыслью, что скорее всего узнает о рождении первенца дочери из новостей. Тем не менее, он размышляет о подарке для будущего внука или внучки. Мужчина гордится своей дочерью и рад, что Меган скоро станет мамой. Он недавно сообщил, что сильно расстроится, если ему не разрешат хотя бы посмотреть на новорожденного. Его приятель рассказал, что он взволнован и искренне рад за дочь.Маркл посетил много магазинов в поиске правильного подарка для внука или внучки. Мужчина даже в шутку сказал, что для будущего члена королевской семьи нужно купить детское ювелирное украшение от Tiffany. Меган Маркл не общается с отцом уже долгое время, но он очень хочет увидеть внука. Более того, он планирует доказать герцогине Сассекской, что все еще можно вернуть и исправить.