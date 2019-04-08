Медики рассказали, как часто можно делать рентген, ЭКГ, маммографию и УЗИ





Некоторые из названных процедур можно проходить несколько раз в год. Рентген занимает 1-е место среди наиболее известных способов обнаружения заболеваний. Данная процедура весьма полезна, но вдобавок к этому подвергает пациента небольшой дозе облучения. По этой причине специалисты рекомендуют делать рентгенографию 1 раз в год, хотя все зависит от показаний. Детям до 3-х месяцев, а также беременным женщинам проходить процедуру нельзя.ЭКГ не содержит излучений и магнитных полей, поэтому проходить его по желанию можно более 1-го раза. Врачи назначают маммографию женщинам после 40 лет. В процессе с помощью ультразвука проходит исследование для распознавания онкологии, кист и мастопатии. Что касается УЗИ, пациентам рекомендуется назначать процедуру раз в год при плановом осмотре. Беременным несколько раз. Маленьким пациентам врачи назначают УЗИ при болезнях головного мозга, сердца и тазобедренных суставов.