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Медики рассказали, как часто можно делать рентген, ЭКГ, маммографию и УЗИ

Медики рассказали как часто можно делать рентген, ЭКГ, маммографию, а также УЗИ. Специалисты не отрицают существование риска для здоровья при использовании наиболее популярных методов диагностики.
Медики рассказали, как часто можно делать рентген, ЭКГ, маммографию и УЗИ

Некоторые из названных процедур можно проходить несколько раз в год. Рентген занимает 1-е место среди наиболее известных способов обнаружения заболеваний. Данная процедура весьма полезна, но вдобавок к этому подвергает пациента небольшой дозе облучения. По этой причине специалисты рекомендуют делать рентгенографию 1 раз в год, хотя все зависит от показаний. Детям до 3-х месяцев, а также беременным женщинам проходить процедуру нельзя.
ЭКГ не содержит излучений и магнитных полей, поэтому проходить его по желанию можно более 1-го раза. Врачи назначают маммографию женщинам после 40 лет. В процессе с помощью ультразвука проходит исследование для распознавания онкологии, кист и мастопатии. Что касается УЗИ, пациентам рекомендуется назначать процедуру раз в год при плановом осмотре. Беременным несколько раз. Маленьким пациентам врачи назначают УЗИ при болезнях головного мозга, сердца и тазобедренных суставов.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:55

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