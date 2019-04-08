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Жители Англии были шокированы увиденной зелено-бирюзовой вспышкой света в ночном небе

В Англии жители Сток-он-Трента были шокированы увиденной зелено-бирюзовой вспышкой в ночном небе. Зарубежный источник Express сообщил о подробностях произошедшего события.
Жители Англии были шокированы увиденной зелено-бирюзовой вспышкой света в ночном небе

Англичане сообщили, что увидели загадочную вспышку, похожую на молнию, но без звука. Работники станции StokeonTrent Live рассказали, что к ним поступило много сообщений. Люди утверждали, что электроприборы в их домах начали сами по себе включаться и выключаться. В целом, 8000 домашних хозяйств понесли убытки от таких перепадов электрики.
Сотрудники местной пожарной службы прибывали на места происшествий, но ничего там не увидели. В своих отчетах они указывали, что не обнаружили НЛО. На данный момент таинственное свечение так и остается тайной.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:07

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