Жители Англии были шокированы увиденной зелено-бирюзовой вспышкой света в ночном небе





Англичане сообщили, что увидели загадочную вспышку, похожую на молнию, но без звука. Работники станции StokeonTrent Live рассказали, что к ним поступило много сообщений. Люди утверждали, что электроприборы в их домах начали сами по себе включаться и выключаться. В целом, 8000 домашних хозяйств понесли убытки от таких перепадов электрики.Сотрудники местной пожарной службы прибывали на места происшествий, но ничего там не увидели. В своих отчетах они указывали, что не обнаружили НЛО. На данный момент таинственное свечение так и остается тайной.