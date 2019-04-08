Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев раздумывает на тему гипноза

«..На удивление, через несколько сеансов пара приняла попытку сойтись, а, все то, что их друг в друге не привлекало, стало резко нравиться..», - рассказал Солнцев подписчикам.

«Ну наконец-то признался.. Только даже гипноз в вашем случае не поможет! Тебе нормальная баба нужна, а не пенсионерка!», «Чувствую, что скоро в «Прямом эфире» новая серия с Солнцевым выйдет», - продолжают писать в Сети.



Несколько часов назад Гоген опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором попросил у многочисленных поклонников совета. Выяснилось, что шоумен на днях прочел одну очень «интересную» информацию, в которой рассказывается о том, как семья благодаря силе гипнозу спасла свои отношения.Именно эта статья стала причиной того, что Солнцев на данный момент серьезно задумался на тему «радикального» вмешательства в психику человека. Впрочем, Гоген все еще сомневается в том, что гипноз на самом деле сможет помочь «родным половинкам» сохранить «шаткие» взаимоотношения.Стоит отметить, что пост бывшего участника «Дома-2» не остался не замеченным. А все из-за того, что до недавнего времени Солнцев то и дело утверждал, что счастлив в браке с 63-летней Екатериной Терешкович. По словам интернет-пользователей, свежим блогом Гоген только подтвердил их предположения.