Ученые назвали полезные и вредные свойства редиса





Редис имеет ряд полезных качеств. Одним из главных является повышение иммунитета и противостояние простудным заболеваниям. Он особенно рекомендован женщинам благодаря наличию в своем составе фолиевой кислоты. Продукт способствует правильному развитию плода у беременных. Также данный овощ полезен всем желающим обеспечить себя необходимыми витаминами. Он повышает гемоглобин и понижает сахар.Еще одним очень полезным качеством редиса является помощь в борьбе с онкозаболеваниями. Тем не менее, следует знать и о вредных свойствах природного целителя. Редис нельзя употреблять людям с проблемами щитовидной железы. Оказывается, продукт может спровоцировать появление опухолей, а также запрещен лица, имеющим язву желудка.