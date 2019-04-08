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Ученые назвали полезные и вредные свойства редиса

Ученые назвали полезные и вредные свойства редиса. Как оказалось, этот привычный овощ может навредить здоровью.
Ученые назвали полезные и вредные свойства редиса

Редис имеет ряд полезных качеств. Одним из главных является повышение иммунитета и противостояние простудным заболеваниям. Он особенно рекомендован женщинам благодаря наличию в своем составе фолиевой кислоты. Продукт способствует правильному развитию плода у беременных. Также данный овощ полезен всем желающим обеспечить себя необходимыми витаминами. Он повышает гемоглобин и понижает сахар.
Еще одним очень полезным качеством редиса является помощь в борьбе с онкозаболеваниями. Тем не менее, следует знать и о вредных свойствах природного целителя. Редис нельзя употреблять людям с проблемами щитовидной железы. Оказывается, продукт может спровоцировать появление опухолей, а также запрещен лица, имеющим язву желудка.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:55

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