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Ученые NASA переписали опасные бактерии на МКС

Ученые NASA переписали опасные бактерии на МКС. Специалисты собрали целый каталог грибков и микробов, опубликовав результаты работ в профильных изданиях.
Ученые NASA переписали опасные бактерии на МКС

Научные сотрудники NASA провели исследование закрытых космических систем. Ученые собрали объемный каталог разных видов микробов, которые нашли внутри МКС. Журнал Microbiome опубликовал результаты эксперимента. Благодаря собранному материалу специалисты имеют возможность обезопасить себя во время путешествий в космос. Ученые выяснили, что без присутствия человека существование микроорганизмов на МКС было бы невозможным.

Среди наиболее часто встречающихся бактерий оказались Staphylococcus, Pantoea и Bacillus. Найденные микробы на Земле можно обнаружить в больницах, спортивных залах и офисах. Это говорит о том, что орбитальная лаборатория похожа на другие искусственные среды. В обоих случаях микробиом образуется в результате деятельности человека. Пока неизвестно, насколько опасными грибки и бактерии могут стать для космонавтов. Ученые занимаются дальнейшими исследованиями.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:30

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