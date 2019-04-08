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Бюджетные автомобили Ravon в ближайшее время поступят на российский рынок

Бюджетные автомобили бренда Ravon в ближайшее время поступят на российский рынок. Имеется информация, что в Белоруссии уже стартовали продажи транспорта.
Бюджетные автомобили Ravon в ближайшее время поступят на российский рынок

Компания производитель GM Uzbekistan находится в Казахстане. Там же находится производство моделей Ravon, которое происходит на предприятии "СарыаркаАвтоПром". Транспортное средство собирается на базе старого Chevrolet Cobalt и имеет схожие технические характеристики. Имеется информация из неподтверждённого источника, что автомобили уже поступили к российским дилерам, а их продажа начнется в конце апреля. Это возможно благодаря тому, что GM-Uzbekistan теперь не зависит от американского концерна General Motors и все ограничения на работу с Россией сняты.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:15

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